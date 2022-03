Addio ad uno dei padri della Sinistra arcorese

La Sinistra arcorese dice addio ad uno dei suoi padri fondatori, che ha scritto pagine importanti con le sue idee e il suo stile garbato.

Si è spento stamattina, lunedì 7 marzo 2022, il 90enne Sergio Bianchi. Considerato da tutti come un politico d’altri tempi, dallo stile sempre rispettoso degli avversari e appassionato del bene comune, Bianchi ha militato prima nel Partito comunista e poi, tra le fila del Pds, sedette in Assise con sindaco Giorgio Casiraghi a metà degli anni '90.

Con l’avvento dei Democratici di Sinistra (Ds), nel 2005, ricoprì anche l’incarico di consigliere comunale e capogruppo durante il mandato di Antonio Nava. Era iscritto al Pd ed era il nonno di Greta Bacci, candidata al Consiglio comuanale alle elezioni della primavera scorsa.

Bianchi ha lavorato una vita come dipendente all’Enel. Unanime il cordoglio delle forze politiche di centrosinistra, manifestato dall’ex sindaco Rosalba Colombo.



"Sergio, politicamente parlando, è stato il mio padre putativo e se sono arrivata a guidare la città per ben 10 anni è anche grazie a lui e ai suoi preziosi consigli che ha dispensato nel corso degli anni - ha sottolineato l’ex primo cittadino - Era davvero un signore innamorato della politica vera, quella per intenderci che ormai non c’è più. Mi ha insegnato tanto in fatto di pazienza, rispetto e passione. Un uomo vero, un politico di cuore. Durante il mio mandato da sindaco è sempre stato al mio fianco, quando avevo bisogno un consiglio c’era sempre. Sapeva lavorare dietro le quinte. E sapeva indirizzarmi nel compiere le geste più giuste. Quando c'era un problema lui sapeva sempre come affrontarlo. Mi invitava sempre alla calma e alla riflessione prima di prendere le decisioni, anche quelle pià difficili che un sindaco è chiamato a prendere durante il mandato. Mancherà molto a tutti, un abbraccio ai famigliari".