Addio al cofondatore della storica carrozzeria Cazzaniga

Esistono mani che sanno leggere il metallo e dita capaci di accarezzare la pelle fino a farla tornare viva. Quelle mani erano di Guido Cazzaniga, soprannominato da tutti come un sarto del metallo e un chirurgo degli interni, scomparso domenica all’età di 92 anni. L’uomo lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua omonima officina di via Leonardo Da Vinci ma in tutta la comunità di appassionati di motori.

Addio ad un artigiano con la A maiuscola

Villasanta dice addio ad un artigiano con la A maiuscola, dal carattere buono e mite, ma con una grande passione per il lavoro, che insieme alla sua famiglia ha saputo scrivere pagine importanti del tessuto produttivo villasantese. Ultimo degli storici fratelli Cazzaniga, Guido ha saputo costruire un vero impero, quello della «Carrozzeria Cazzaniga», un punto di riferimento per via delle sue attività di pompa di benzina (in passato), meccanico e carrozziere.

Il cordoglio sui Social

La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro della città, scatenando un’ondata di messaggi di cordoglio sui Social. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo di poche parole ma di estrema precisione, un lavoratore instancabile che considerava ogni sedile cucito a mano e ogni carrozzeria lucidata come una firma personale sul tempo che passa.

Nel 1934, la Famiglia Cazzaniga, composta da 9 persone, si trasferì da Campodarsego (Padova) a Villasanta, paese d’origine del capostipite Giuseppe Cazzaniga. Con Grande sacrificio Giuseppe e Regina hanno cresciuto i loro sette figli, una femmina e 6 maschi. Con la loro caparbietà e voglia di lavorare, dal niente riuscirono a mettere in piedi una carrozzeria e tappezzeria d’auto. E così i fratelli Angelo, Pasquale, Giovanni, Antonio, Luigi e Guido hanno lavorato sempre con onestà e impegno, accompagnati dalla fierezza di lasciare ai loro figli eredi Davide, Renato, Claudio e Giorgio oltre che la carrozzeria costruita insieme con amore, anche questi grandi valori, che per tutti loro, ne costituiscono ancora oggi le fondamenta e la garanzia per i loro clienti.

Cariche di emozione le parole di ricordo del figlio Davide

“Papà era l’ultimo dei fratelli della famiglia Cazzaniga – ha sottolineato Davide – Lui nacque come materassaio ma quando l’attività della carrozzeria prese il via si unì agli altri fratelli e si inventò il lavoro di riparazione di sedili di auto e moto. Come tappezziere d’auto, in ogni angolo da Milano fin tutta la Brianza, il suo nome, la sua passione per il lavoro e la sua bontà d’animo verranno ricordati da tutti. Tanti villasantesi hanno avuto un materasso in casa fato da papà, moltissimi hanno riparato una sella della moto o un sedile della propria auto da lui. Papà è rimasto in azienda fino ad una decina di anni fa. Veniva tutti i giorni a lavorare. Poi i primi acciacchi dovuti all’età e poi lo scoppio della pandemia lo convinsero a dedicarsi al meritato riposo”.

Le esequie del 92enne Guido Cazzaniga verranno celebrate mercoledì 28 gennaio 2026, alle 10, nella chiesa di Sant’Anastasia di Villasanta.