Addio al consigliere Rotolo, era l'anima del quartiere Molino. Nicola, per tutti Lillo, era uno storico militante di Forza Italia. Domani, martedì, i funerali a Limbiate

Addio al consigliere Rotolo

Politica in lutto per la scomparsa del consigliere comunale Nicola Rotolo, detto Lillo, era l’anima del quartiere Molino di Limbiate. Lo storico militante di Forza Italia è venuto a mancare ieri, domenica 3 novembre. Aveva 69 anni.

L'impegno per il quartiere Molino

Nel corso della sua vita Lillo si è sempre dato da fare per il quartiere dove risiedeva da decenni, il Molino. Proprio per il suo impegno civico e sociale, oltre che per l’innata simpatia e gentilezza è oggi ricordato con commozione dagli amici e dai colleghi del Consiglio comunale.

Il ruolo di consigliere comunale

Nato a Palagiano, in provincia di Taranto, il 18 febbraio 1955, Lillo aveva lavorato per oltre quarant’anni in una carpenteria metallica di Limbiate ed era impegnato in politica da molto tempo. E’ stato consigliere comunale di Forza Italia (e Popolo delle Libertà) durante i mandati del sindaco Antonio Romeo, fino al 2011 e poi dal 2021.

Domani i funerali

Il consigliere comunale lascia la moglie Lucia, i figli Giancarlo, Fabio e Angela, gli amati nipoti. I funerali saranno celebrati domani, martedì 5 novembre, alle 9 in chiesa parrocchiale Sacro Cuore al Villaggio Giovi.

Ciao Lillo!

Il cordoglio degli amici forzisti:

Il Gruppo Consiliare e il Club di Forza Italia Limbiate si stringe al dolore della famiglia Rotolo per la scomparsa del consigliere e amico Nicola (Lillo). Da lassù proteggici e veglia sulla tua e nostra Limbiate. Ciao Lillo!

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Nicolò Verga lo ricorda sui social con affetto e stima:

Sei stato la prima persona che all’inizio del mio percorso in Politica ho conosciuto… Sono tanti i ricordi che si affastellano nella mente, terrò nel mio cuore quei consigli, indicazioni e auguri che mi hai sempre ripetuto. E magari un giorno quando ci rivedremo, ti dirò, avevi ragione! Grazie di tutto! Ciao Grande Consigliere! Ciao Lillo!

A Nicola Rotolo subentrerà in Consiglio comunale Domenico Luzza, primo dei non eletti nelle fila di Forza Italia.