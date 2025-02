Addio al dottor Giuseppe Vighi, ex dirigente medico dell'ospedale di Vimercate

Si è spento nella giornata di ieri, giovedì 20 febbraio, il dottor Giuseppe Vighi. In lutto l'intera comunità di Lomagna, dove risideva, ma anche le "grandi famiglie" degli ospedali in cui ha lavorato come dirigente medico, al Niguarda e a Vimercate.

E' morto il dottor Giuseppe Vighi, era rimasto in ospedale come volontario

Il dottor Vighi era arrivato all'Ospedale di Vimercate nel 2015 come Direttore della Struttura di Medicina Interna. In precedenza aveva operato al Niguarda, come responsabile della struttura Qualità, Privacy e Rischio Clinico e del servizio di Farmacovigilanza e Farmacologia Clinica. Sempre al Niguarda s’era occupato di allergologia e immunologia clinica.

Ambiti di cui, fra le altre cose, ha continuato ad occuparsi anche a Vimercate, dove ha seguito diversi progetti di intelligenza artificiale applicata alla gestione clinica. Dal 2021, dopo il pensionamento, continuava a prestare servizio in ospedale a Vimercate come volontario.

Con la famiglia viveva a Lomagna dove domani, sabato 22 febbraio 2025, alle 14 nella chiesa parrocchiale saranno celebrati i funerali. Vighi Lascia la moglie Silvana, la mamma Erminia, le figlie Anastasia e Giuditta, generi e nipoti.