Addio al grande volontario esempio di generosità e altruismo

Quello di stamattina, sabato 12 novembre 2012, è stato un risveglio amaro per tutta la comunità di Aicurzio che piange l'improvvisa scomparsa dell'infaticabile volontario 65enne Pietro Crippa.

Una comunità che ancora stenta a credere di aver perso per sempre un gigante di bontà e di altruismo a causa di un malore improvviso che l'ha colto stamattina all'alba.

Crippa era molto conosciuto in paese soprattutto per via del suo impegno per il prossimo. Non solo accompagnava i bambini a scuola attraverso il servizio del Pedibus, ma era anche un volontario infaticabile che faceva parte del Gruppo "Ava" (Associazione volontari aicurziesi).

Pietro era sempre disponibile

Anche Angelo Cereda, presidente dell'Ava, ha voluto omaggiare la figura di Crippa, ricordando le sue grandi doti.

"Pietro era davvero un volontario dal cuore grande, un gigante, sempre pronto a darsi da fare nel servizio Trasporti senza mai lamentarsi - ha commentato Cereda - Disponibilità e grande capacita di infondere gioia e allegria: queste le sue caratteristiche principali. Riusciva a rallegrare tutti con il suo ottimismo e la sua capacità di portare il buon umore. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno ai famigliari e lo ringraziamo per tutto l'impegno e la passione per il nostro sodalizio".

Le esequie

Prima dello scoppio della pandemia Crippa collaborava anche con l'Atalanta come osservatore. Gli piaceva seguire le partite delle squadre giovanili alla ricerca di baby talenti da dirottare al club bergamasco. Inoltre il 65enne faceva anche parte del gruppo teatrale "Le nove in punto" che proprio lo scorso mese di febbraio disse addio alla 48enne Annalisa Corno.

Le esequie di Pietro Crippa verranno celebrate lunedì 14 novembre 2022 alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Aicurzio.