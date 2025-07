Addio al maestro Sottile, con gli acquerelli ha raccontato la Brianza

Con le sue opere ha raccontato la Brianza e non solo, diventando un maestro per l’abilità con cui utilizzava la tecnica dell’acquerello. Si è spento a 88 anni il pittore Giuseppe Sottile, residente al Polo di Meda.

Addio al maestro Giuseppe Sottile

Classe 1937, originario di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, da oltre sessant’anni aveva lasciato la sua Sicilia per vivere in Brianza, dapprima a Seregno, dove era arrivato nel 1976, e poi a Meda, dove ha vissuto e lavorato per il resto della vita. A diciotto anni, a Milano, aveva seguito i corsi del maestro e pittore d’arte Pietro Grossi, imparando la decorazione applicata ai mobili in stile, mentre dal 1967 al 1973 era stato oltreoceano, a New York, dove aveva frequentato i corsi di pittura alla «Hight School» di Hempstead, nella contea di Nassau, Long Island.

Dopo un'esperienza in America era tornato in Italia

Aveva lavorato per «Astoria», la casa produttrice dei famosi pianoforti «Steinway & Sons», e una volta ritornato a Milano aveva deciso di sviluppare la sua passione per la pittura ad olio con la sola tecnica della spatola, facendosi conoscere come uno dei migliori acquarellisti dell’«Associazione Italiana Acquerellisti».

Era un maestro della tecnica degli acquerelli

Una tecnica ritenuta particolarmente difficile da eseguire, che prevede l’uso di pigmenti finemente macinati diluiti in acqua con una stesura quasi fulminea. Che a Sottile, però, riusciva benissimo, tanto da diventare un vero punto di rifermento. Tra i suoi maestri Luigi Conconi, incisore e acquafortista, pilastro della pittura della seconda metà dell’Ottocento, e Paolo Sala, che nel 1911 fondò a Milano la «Società degli Acquerellisti Lombardi».

Ha raccontato la Brianza con gli acquerelli, tante le mostre allestite

Numerosi sono stati i paesaggi brianzoli tratteggiati dalle sue pennellate. Diverse le esposizioni organizzate negli anni in Brianza, come a Seregno e Cesano Maderno, ma anche nel Canturino e nel Comasco.

I funerali al Polo

Lascia la moglie Gabriella, i figli Giosi, Gianni, Robert e Dorothy, la nuora Monica, il genero Mauro, nipoti e pronipoti. I funerali sono fissati per martedì 1 luglio, alle 10, nella chiesa Madonna di Fatima, al Polo.