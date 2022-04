Addio al musicista e produttore amico di Battisti e Leali

Arcore

Il 76enne Sergio Poggi è stato vittima di un incidente stradale in Thailandia mentre si trovava a bordo del suo motorino. Era a capo della «Billo Music» insieme al figlio Daniele

Arcore piange Sergio Poggi, musicista, produttore discografico e grande amico di Lucio Battisti, Mario Lavezzi, Rita Pavone, Demetrio Stratos e del gruppo "Flora, Fauna e Cemento" del giornalista sportivo di Mediaset Bruno Longhi.

Ad Arcore da quasi 30 anni

L’artista, nato a Trieste ma cresciuto a Milano, aveva ricoperto incarichi di prestigio; tra questi anche il ruolo di direttore artistico della "Ricordi" e della "Polygram", prima di fondare insieme al figlio Daniele l’etichetta "Billo Music", specializzata in musica dance, dancehall, club, lounge, ethno e world music e che ha la sede ad Arcore.

Il 76enne, che abitava in via Mascagni insieme alla moglie Clelia e al figlio Daniele, è morto nei giorni scorsi in Thailandia a causa di un banale ma fatale incidente stradale mentre si trovava in sella ad un motorino.

L'incidente in Thailandia

Il batterista, noto agli amici con il nome di Sergiño, amava il Paese asiatico a tal punto da trascorrere parecchi mesi in Thailandia per seguire la sua grande passione, il golf. In molti se lo ricordano come un vero professionista della musica, come ha sottolineato la moglie Clelia, raggiunta nei giorni scorsi nella sua abitazione.

Il ricordo della moglie Clelia

"Io e Sergio siamo arrivati ad Arcore nel 1995 - ha sottolineato la moglie - Mio marito aveva iniziato la carriera negli anni ‘60, suonando la batteria con i Keens, una band fondata dal cantante Giorgio Giuliano e dalla quale faceva parte Demetrio Stratos e Giorgio “Fico” Piazza che in questi giorni tribolati mi è stato molto vicino (con lui aveva aperto lo studio di registrazione Exit Recording, ndr)", ha sottolineato la moglie Clelia in esclusiva al Giornale di Vimercate.

Ampio servizio, con l'intervista integrale alla moglie del 76enne Sergio Poggi la potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 19 aprile 2022.