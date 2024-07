Non ce l'ha fatta Danilo Cremona, il pallavolista meratese colpito da un malore sul campo da gioco sabato mentre stava partecipando a un torneo in Toscana.

Addio al pallavolista Danilo Cremona, aveva giocato anche nella Polisportiva Besanese

Originario di Merate, si è spento quest'oggi, martedì 23 luglio 2024, ad appena 32 anni. IN passato aveva giocato anche nella Polisportiva Besanese.

Il malore

A seguito del gravissimo malore accusato nella giornata di sabato 20 luglio, in Toscana, il giovane meratese era stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Pisa.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il giovane pallavolista, per anni residente in città, militante in passato nell'As Merate Volley e apprezzatissimo sia come sportivo che come persona nell'ambiente del volley locale e non solo, ha accusato un primo malore durante un match che stava disputando. Un secondo, gravissimo, lo ha colto mentre si trovava in ospedale.

Le sue condizioni erano apparse da subito particolarmente critiche.

Di queste ore la terribile notizia come riportano i colleghi di PrimaMerate.it, confermata da alcune persone a lui vicine e dai messaggi di cordoglio che stanno iniziando a circolare in rete, in particolare sulla bacheca del suo profilo Facebook.

Danilo Cremona, che da qualche tempo si era trasferito a Milano per avvicinarsi al lavoro e alla sede della sua squadra attuale, aveva mosso i primi passi nella pallavolo, tra le sue più grandi passioni, nell’As Merate Volley, dov'era tornato da adulto con l'approdo in Serie B della formazione locale. Per lui anche esperienze di alto livello nella rosa di formazioni come la Polisportiva Besanese e il Bresso.