Addio al presidente dei Combattenti e Reduci

Oggi pomeriggio (venerdì 10 settembre 2021) l'ultimo saluto a Giuliano Terruzzi, presidente dei Combattenti e Reduci di Sovico. Aveva 91 anni. Il funerale si svolgerà alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sovico.

Combattenti e Reduci

Combattenti e Reduci in lutto per l'improvvisa scomparsa del presidente Giulio Giuliano Terruzzi. Un uomo "protagonista della vita sovicese e al servizio della comunità - scrivono i referenti del Gruppo Popolari per Sovico partecipando al lutto della famiglia - Nel sociale e della scuola, responsabile dell'Eca (Ente comunale di assistenza) del patronato scolastico e consigliere della scuola d'infanzia paritaria Santa Gianna Beretta Molla. Protagonista nella vita politico-amministrativa locale per quasi 20 anni in qualità di vicesindaco e assessore all'Istruzione, alla Cultura e e allo Sport. Infine protagonista nell'associazionismo locale, in cui credeva convintamente, tale da essere ancora oggi presidente della Cooperativa Vittoria (Combattenti e Reduci), supportato dal profondo attaccamento ai valori della tradizione culturale e religiosa locale. A Giuliano va tutta la nostra gratitudine. Riposi in pace".

Cordoglio dal Comune

"L'Amministrazione comunale partecipa al dolore dei famigliari per la scomparsa di Giulio Terruzzi del quale ricorda l'esemplare impegno civico svolto per anni in qualità di consigliere comunale, assessore, vicesindaco e presidente dell'associazione nazionale Combattenti e Reduci sovicesi". Terruzzi lascia la moglie Rosetta De Carlini, della storica soffieria De Carlini di Macherio, i figli Luca e Paolo, e gli adorati nipoti Alice, Marco, Simone e Nicolò. Con la moglie Rosetta aveva appena festeggiato i 60 anni di matrimonio. Lodevole l'impegno di Terruzzi alla ricerca dei parenti dei Caduti nella Grande Guerra per ottenere e consegnare gli attestati di benemerenza, così come le medaglie d'onore agli internati.

