Addio al professore di Matematica Scanu, il "liberale sardo arcorese"

Due comunità, quelle di Arcore e Monza unite dal cordoglio per una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa, che ha lasciato chi lo conosceva senza parole, nell'incredulità. Lunedì sera 11 novembre è mancato in maniera improvvisa, nella sua Sardegna, Oristano, il 72enne Salvatore Scanu, conosciuto da tutti come "Tore", come amava farsi chiamare.

Ex insegnante all'"Olivetti" di Monza

Ex insegnante dell'istituto Olivetti di Monza e politico di lungo corso di Forza Italia, ad Arcore, Scanu lascia la moglie Isabella, i figli, le nuore, i generi, gli adorati nipoti, la mamma, le soresse e i parenti tutti.

Durante le ultime elezioni il 72enne si era candidato nelle fila di Forza Italia sostenendo la corsa a sindaco di Maurizio Bono.

Scanù 27 anni fa lasciò la Sardegna per trasferirsi con tutta la famiglia in Lombardia. E scelse Arcore proprio per la presenza di Berlusconi.

"Abbiamo scelto Arcore anche perché resa famosa dal Presidente Berlusconi e simbolo dell'essere liberali in Italia - aveva sottolineato il politico in una intervista rilasciata in esclusiva al Giornale di Vimercate nel 2021, in piena campagna elettorale - Sin da ragazzo sono stato un liberale, per cui ho scelto questa città simbolo per sentirmi a casa".

Grande appassionato di musica, cucina e arte

Ingegnere civile edile dal 1981 e specialista in edilizia e urbanistica, Scanu ha insegnato Matematica per 38 anni, dei quali ben 22 anni nell'Istituto alberghiero "Olivetti" di Monza fino a quando non raggiunse la pensione, nel 2019. Scanu era un grande appassionato di arte, musica e cucina, ma, soprattutto, della sua amata Sardegna, la terra che lo ha visto nascere e che se l'è portato via per sempre.

Le esequie verranno celebrate domani, giovedì 14 novembre, alle 15 nella parrocchia di San Bernardino di Mogoro, in provincia di Oristano.