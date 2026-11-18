E' morto Giuseppe Giovenzana, primo cittadino di Besana in Brianza dal 1980 al 1985 e presidente della Giunta regionale dal 1989 al 1992

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E’ morto ieri, martedì 17 novembre, Giuseppe Giovenzana, sindaco di Besana in Brianza dal 1980 al 1985 e presidente della Regione Lombardia dal 1989 al 1992, ultimo esponente della Democrazia Cristiana a ricoprire questo ruolo. Aveva 86 anni.

Addio al sindaco che è stato presidente della Lombardia

I cittadini di Besana in Brianza l’hanno appreso dal sindaco Emanuele Pozzoli, che sui canali social del Comune ha scritto:

“Con tristezza devo informarvi della scomparsa di Giuseppe Giovenzana, Sindaco della nostra Città dal 1980 al 1985.

Raccolse il testimone da Giuseppe Crippa anche lui scomparso di recente. Vogliamo immaginarli insieme guardare la comunità che hanno amato. È stato anche Presidente della Giunta Regionale della Lombardia”.

Giovenzana era diventato sindaco dopo essere stato assessore all’Urbanistica nella Giunta guidata dall’amico Peppino Crippa, primo cittadino per due mandati. Durante il suo mandato si era occupato, ad esempio, della difesa della linea ferroviaria Monza-Molteno-Oggiono che era a rischio soppressione, e di quella dell’ospedale di via Viarana, a rischio chiusura.

Nel 2007 era rimasto vedovo dell’amatissima moglie Lina Mandelli, che aveva sposato nel 1969 e con cui aveva messo radici a Usmate Velate.