Addio alla bibliotecaria Cristina Bertini

Profonda commozione per la morte di Cristina Bertini, di 59 anni, originaria di Concorezzo e da trentacinque anni dipendente comunale nel settore Biblioteca nel comune di Cassina de' Pecchi.

Il cordoglio del Comune

Comune che in queste ore ha anche pubblicato un messaggio di vicinanza alla famiglia:

L'Amministrazione comunale e i colleghi del Comune di Cassina esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Cristina Bertini, per 35 anni dipendente comunale.

Il funerale si terrà mercoledì 29 alle ore 15 presso la chiesa intitolata ai Santi Cosma e Damiano a Concorezzo, paese di cui era originaria.

In tale occasione la biblioteca civica "Roberto Camerani" di via Trieste resterà chiusa per lutto.

Cristina Bertini era malata da tempo.