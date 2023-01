Addio alla maestra che ha insegnato a generazioni di arcoresi

Arcore piange la maestra Francesca Scarpitta. L'insegnante si è spenta ieri, martedì 10 gennaio, all'età di 90 anni. Per oltre 40 anni ha insegnato alla scuola elementare "Alighieri" di via Edison, ad Arcore.

Le esequie verranno celebrate oggi pomeriggio, mercoledì 11 gennaio 2023, alle ore 14.15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Eustorgio, ad Arcore.

Addio maestra Francesca: una passione per l'insegnamento lunga una vita

La sua scomparsa ha aperto un buco nell'anima della comunità arcorese, infatti la maestra Francesca ha cresciuto generazioni di arcoresi. Era in pensione già da una trentina di anni ma in tanti suoi ex alunni, quando la vedevano in giro per la città, la fermavano per ricordare i bei tempi trascorsi sui banchi di scuola. Momenti di dialogo intrisi di aneddoti. Tantissime le testimonianze di affetto dei tanti suoi ex alunni che l'hanno conosciuta e ne hanno sottolineato l'amore per l'insegnamento e la preparazione in tutte le materie.

Aveva insegnato di tutto