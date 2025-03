Addio alla storica maestra che è stata anche assessora all'Istruzione

Lutto a Seveso per Antonia Pirotta, storica maestra a Baruccana e assessora alla Pubblica istruzione e vicesindaco alla fine degli anni Settanta. Aveva 98 anni.

Addio alla storica maestra

Nata e cresciuta a Baruccana, si era diplomata a soli diciassette anni, nel 1943. Nel 1945 l’inizio della sua carriera scolastica: la prima classe, a Meda, era composta da 42 allievi, tutti maschi.

"Prima di prendere il posto di ruolo a Baruccana, dove ho insegnato per 35 anni, ho lavorato in molte scuole della Brianza -raccontava lei al Giornale di Seregno nel 2007, in occasione del premio ricevuto dall’Amministrazione per l’8 Marzo Addirittura nel Lodigiano, precisamente a Borgo San Giovanni: per arrivarci dovevo prendere cinque mezzi e fare 2,5 chilometri in bicicletta".

L'impegno nell'Amministrazione

Non solo scuola: Antonia Pirotta sarà ricordata anche per l’impegno in Municipio. In città, nel 1975, era tra i candidati per la Democrazia Cristiana. Ottenne moltissimi voti e diventò assessora alla Pubblica istruzione e vicesindaco.

Affrontò con scrupolosa attenzione i problemi della città, schierandosi sempre dalla parte dei più piccoli. In qualità di maestra e assessora all'Istruzione, si trovò a gestire il difficoltoso post incidente all’Icmesa di Meda. Domani pomeriggio, venerdì 7 marzo, le esequie nella chiesa di San Clemente.