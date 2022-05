Addio all'ex assessore di Limbiate Paolo Ferrante. Porta la sua firma il Piano di governo di territorio dell'Amministrazione De Luca approvato nel 2014

Si è spento oggi, mercoledì 25 maggio, l'ex assessore all'Urbanistica del Comune di Limbiate, Paolo Ferrante. Dal 2013 al 2016 fu nella Giunta del sindaco di Centrosinistra Raffaele De Luca che gli affidò la delega all'Urbanistica. Architetto, titolare di uno studio associato a Milano, che è anche la città dove risiedeva, è stato consigliere comunale del Pci a Bollate, vicepresidente del Parco delle Groane e assessore all'Urbanistica a Saronno dal 1992 al 1999. Come professionista ha realizzato una variante al Prg di Limbiate nel 1990 e i Piani regolatori di Solaro e Senago.

Il ricordo dell'ex sindaco De Luca

L'ex sindaco Raffaele De Luca aveva chiamato Paolo Ferrante nel 2013 in un periodo molto delicato per la sua Amministrazione, il precedente assessore si era dimesso e bisognava approvare con urgenza il Piano di governo del territorio. "Lo ha portato a compimento in tempi molto brevi. Ha fatto un gran lavoro e per questo dobbiamo ringraziarlo, prima di lui nessuno si era mai impegnato in un’impresa del genere" ha ricordato De Luca, che di Ferrante apprezzava anche le qualità umane. “Era una persona squisita, un uomo pacato che affrontava con serenità i problemi - ha aggiunto - quando gli ho spiegato la mia idea di voler realizzare una Rsa in via Trieste si è occupato di tutti i passaggi necessari, lo stesso ha fatto per l’iter della nuova scuola di via Torino. Grazie a lui l’Amministrazione successiva è stata messa nelle condizioni di poter continuare il lavoro”

Il ricordo dell'assessore Merlotti di Saronno

A ricordare, e salutare, l'ex assessore Ferrante è anche l'attuale assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Saronno, Alessandro Merlotti: