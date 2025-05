Addio all'ex sindaco di Meda Adelio Asnaghi. Si è spento oggi, venerdì 2 maggio 2025, a 94 anni.

Addio all'ex sindaco Adelio Asnaghi

Ha guidato la città per cinque anni, dal 2002 al 2007, dopo aver vinto le elezioni amministrative nel 2002, a 70 anni, con una lista di Centrodestra (liste civiche).

Era stato presidente della Fondazione Besana Onlus

Per 40 anni aveva fatto parte del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Besana Onlus, del quale era stato anche presidente, per poi lasciare l'incarico una volta diventato sindaco.

I funerali lunedì in Santa Maria Nascente

I funerali saranno celebrati lunedì 5 maggio alle 15 in chiesa Santa Maria Nascente. In tanti in questo momento di dolore si stanno stringendo alla moglie Graziella e al figlio Paolo.