Addio all'ex sindaco e presidente del Caam

Addio a Emilio Giudici, ex sindaco di Ceriano Laghetto e presidente del Caam, Consorzio aree alto milanese di Cesano Maderno. Aveva 82 anni.

Emilio Giudici, primo cittadino di Ceriano Laghetto dal 1980 al 1990, è stato a capo del Caam, il consorzio nato nel 1986 e operativo in diversi ambiti dello sviluppo del territorio, dal recupero di siti industriali al Centro lavoro passando per lo Sportello unico per le attività produttive.

"Emilio Giudici è uno degli amministratori pubblici della nostra Brianza che si sono impegnati, spesso lontano dai riflettori, per lo sviluppo e la crescita delle nostre comunità - dice il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti, già quattro volte sindaco di Cesano Maderno - Emilio, con il suo impegno nel Caam, con intelligenza e visione, ha saputo costruire il percorso di recupero delle aree altamente inquinate al confine fra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto un tempo occupate dall' Acna, creando i presupposti per l'insediamento di realtà industriali importanti come la Basf e la Bracco, riuscendo quindi a coniugare recupero ambientale e nuova occupazione”.

Ed è proprio in riferimento all'operato dell'amministratore pubblico che Gigi Ponti aggiunge:

"Credo che tutti noi dobbiamo a Emilio Giudici un grato riconoscimento e un giusto tributo per tutto quello che ha saputo fare. Confido che la sua eredità possa essere di esempio e stimolo per tutti i nostri amministratori".

Il cordoglio della politica a Ceriano Laghetto