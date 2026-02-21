Addio allo storico commerciante che per oltre 50 anni è stato il volto dell’eleganza di Arcore

Arcore dice addio ad uno storico commerciante. Si è spento all’età di 91 anni Tullio Pizzati, figura iconica del commercio di Arcore e fondatore dello storico negozio di abbigliamento di via Roma.

Con lui se ne va un testimone d’eccezione della trasformazione della città, un uomo che per oltre mezzo secolo ha vestito generazioni di arcoresi, e non solo, con garbo e professionalità.

Un’avventura imprenditoriale durata più di 50 anni

La sua avventura imprenditoriale era iniziata a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Il suo negozio di via Roma, oggi portato avanti dal figlio Fabio, non era solo un’attività commerciale, ma un vero punto di riferimento sociale per il centro cittadino. Entrare da Pizzati significava affidarsi a un occhio esperto, capace di consigliare il taglio giusto o il tessuto migliore con quella cortesia “vecchia scuola” che oggi è sempre più rara.

Nel 2018 aveva festeggiato l’importante traguardo dei 50 anni di attività, ricevendo l’affetto di tutta la comunità e il riconoscimento per aver contribuito a rendere viva via Roma, nonostante le sfide della grande distribuzione e del commercio online.

La scomparsa di Tullio Pizzati segna la fine di un’epoca per il commercio locale, lasciando però un’eredità fatta di stile, dedizione al lavoro e calore umano.

La scomparsa della figlia

Pizzati lascia il figlio Fabio, la nipote Asia, il fratello e la cognata. E siamo sicuri che lassù avrà gia riabbracciato l’amata figlia Sara, scomparsa prematuramente nel 2011, all’età di 35 anni, a seguito di una rara malformazione cardiaca.

Il cordoglio dell’assessore Malacrida

“Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa di Tullio Pizzati, storico commerciante e punto di riferimento per l’eleganza ad Arcore per oltre cinquant’anni – ha sottolienato l’assessore al Commercio Nicolò Malacrida – Tullio è stato molto più di un negoziante: è stato un volto familiare, una presenza costante nella vita della nostra comunità. Personalmente mi rivolgevo spesso a lui per un consiglio; chiacchieravo in negozio con lui e con suo figlio Fabio e, anche solo per farmi aiutare a fare un nodo alla cravatta in occasione di un impegno importante, trovavo sempre disponibilità e competenza. Con la sua esperienza e il suo garbo sapeva suggerire la scelta giusta, con quella discrezione che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Ogni tanto ci si beccava anche al bar ed è capitato di prendersi un caffè insieme: momenti semplici, ma autentici, che raccontano il valore delle relazioni nate attorno alle attività della nostra città. Alla sua famiglia, e in particolare a Fabio che continua con passione l’attività di famiglia, rivolgo la mia più sentita vicinanza, a nome personale e dell’Amministrazione comunale. Con Tullio se ne va un pezzo di storia del commercio arcorese, ma resta il ricordo di un uomo perbene, che ha saputo servire la sua città con professionalità, stile e umanità. Ciao, Sciur Pizzati. Arcore non La dimenticherà”.

Le esequie del 91enne verranno celebrate lunedì 23 febbraio alle 14.15 nella chiesa di Sant’Eustorgio di Arcore.