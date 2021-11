Lutto

Addio allo storico lattaio di Varedo, aveva 101 anni

Per decenni ha portato il latte alle famiglie di Varedo e solo pochi giorni fa aveva tagliato il traguardo dei 101 anni. Ieri, venerdì, si è spento Andrea Beccarelli, in città era un’istituzione, in tantissimi lo conoscevano e gli volevano bene. Originario di Rovetta, in provincia di Bergamo, è sempre stato un uomo forte e coraggioso.

Un punto di riferimento per mezzo secolo

Quando aveva 25 anni, assieme alla moglie Lucia Savoldelli si è trasferito in città e ha aperto la celebre latteria di via Madonnina. L'attività è proseguita fino agli anni '90: Beccarelli vendeva e consegnava il latte a domicilio girando le vie del paese. L’anno scorso, in occasione dei suo centesimo compleanno, aveva ricevuto la visita del sindaco Filippo Vergani.

"Ha contribuito alla crescita e allo sviluppo del nostro paese"

"Le persone come lei hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo del nostro paese, hanno affrontato le difficoltà senza arrendersi. Grazie per tutto ciò che la sua storia ha rappresentato per la comunità" gli aveva detto il sindaco a nome di tutti i cittadini. Le esequie di Andrea Beccarelli saranno celebrate lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo.