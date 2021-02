Addio allo storico presidente del “Centro Anziani Protagonisti” di Cornate. Si è spento a 84 anni Mario Parma, colonna del sodalizio per quasi due decenni.

Un amore lungo 17 anni

Sono ore di profonda tristezza per tutta la città di Cornate, che nella giornata di ieri, martedì 23 febbraio 2021, ha detto addio all’84enne Mario Parma. L’uomo era conosciuto da tutti in paese soprattutto per la sua lunga militanza all’interno del “Centro Anziani Protagonisti”: dopo tre anni da consigliere del direttivo e cinque da vicepresidente, Parma prese le redini del centro nell’ormai lontano 2002, rimandendone al vertice fino al termine del 2018. Diciassette lunghi anni di presidenza, durante i quali la struttura di via Aldo Moro (al momento chiusa per via del Covid-19) ha realizzato numerose iniziative ed eventi, offrendo una valvola di sfogo importante per tutte gli anziani residenti a Cornate. Vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio, il «Centro Anziani Protagonisti» negli anni è arrivato a contare oltre 300 tesserati.

Il ricordo dell’Amministrazione comunale

Numerose le iniziative organizzate nel corso degli anni dal “Centro Anziani Protagonisti” in collaborazione con il Comune di Cornate. Parma, ovviamente, era sempre in prima linea per fare da tramite tra l’associazione e gli esponenti dell’Amministrazione.

“Abbiamo collaborato tanto nel corso di tutti questi anni – spiega l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Cornate Maria Cristina Teruzzi – Lo ricordo come una persona a modo, gentile, disponibile, sempre con il sorriso. Nel corso della sua presidenza il Centro Anziani è cresciuto tanto, organizzando evento, iniziative, gite, incontri. Lui era il punto di riferimento di una struttura importante peer tutta la nostra città”.

I funerali di Mario Parma si terranno domani, giovedì 25 febbraio 2021, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Cornate.

Un ampio servizio sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì.