Addio allo storico prof di matematica del Majorana

Addio a Gennaro Gratidia, storico prof di matematica e fisica

"Il professor Gratidia era una persona pacata, sempre gentile e riflessivo, mai nervoso. Era andato in pensione, nel 1994" ha ricordato la professoressa Patrizia Proserpio. Anche Domenico Ciceri è stato suo collega per una decina di anni. «Io ho preso la sua cattedra una volta che è andato in pensione. Lui è stato per me un amico, un fratello maggiore. Stimava molto i colleghi indipendentemente dall’età e tutti lo rispettavano tantissimo. Era una persona elegante, tanto nel vestire quanto nei rapporti".

Il ricordo del nipote: "E' stato una guida"

Addolorati per la perdita il figlio Stefano Gratidia, la nuora Nicoletta, i nipoti Lorenzo e Agata, le sorelle e i fratelli. "È stato un po' strano fare il liceo avendo nella stessa scuola il proprio zio professore - ha ricordato il nipote, Fabio Muriano - È stato uno degli adulti che per me, adolescente, ha costituito una guida, un riferimento, e che, prima di tutto, ha saputo insegnarmi il valore dell'onestà, e della coerenza".

Oltre alla scuola, il prof Gratidia è stato impegnato anche nella politica cittadina come consigliere comunale dal 1975 al 1980.

