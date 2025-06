Addio Sonia, ex messo comunale e fondatrice del Gruppo di cammino

Lentate sul Seveso in lutto per la scomparsa di Sonia Galliani, morta nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 giugno 2025 a 65 anni. Da diversi mesi combatteva contro un tumore che non le ha lasciato scampo.

Addio a Sonia Galliani, ex messo comunale

Sempre sorridente e disponibile, per tanti anni ha svolto con passione il ruolo di messo comunale, lasciando il segno tra i colleghi del Municipio. Una volta andata in pensione, circa 8 anni fa, non è rimasta con le mani in mano.

Fondatrice del Gruppo di cammino Lentate a passeggio

Sempre dinamica e piena di energia, si è attivata per portare anche a Lentate il Gruppo di cammino, dandogli il nome "Lentate a passeggio". Un gruppo che in sette anni si è ingrandito moltissimo, raccogliendo tanti iscritti desiderosi di condividere belle passeggiate e momenti in compagnia. E Sonia, da brava walking leader, c'era sempre, fin quando la malattia glielo ha concesso, pronta ad accogliere tutti con il suo entusiasmo.

Faceva parte anche di Avl e dell'Aido

Faceva parte anche del Gruppo comunale dell'Aido e dell'Avl, l'Associazione volontari lentatesi per la prevenzione del tumore, collaborando con il direttivo per l'organizzazione di eventi e visite e per sensibilizzare sull'importanza dei controlli per prevenire i tumori. Purtroppo proprio un tumore l'ha strappata in pochi mesi all'amore della figlia Nicole e dei famigliari, oltre che alle tante persone che l'hanno conosciuta apprezzandone le tante qualità. Ha raggiunto in Cielo l'adorata mamma Erminia, morta a marzo dell'anno scorso.