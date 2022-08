Addio suor Raffaella, storica insegnante dell'ex asilo San Giuseppe

Arcore saluta la vera anima dell’ex asilo San Giuseppe di via Tomaselli. La città piange la scomparsa di suor Raffaella Cusmai (conosciuta da molti come suor Teofana). L’89enne, dolce, affabile e piena di amore verso i piccoli, faceva parte della congregazione della Famiglia del Sacro Cuore di Gesù, le suore di Brentana di Sulbiate, dedicando gran parte della sua vita ad insegnare prima nell’ex asilo San Giuseppe per ben 44 anni, dal 1953 al 1997, e poi alla scuola dell’infanzia San Luigi di Colnago dove ha proseguito il suo compito educativo fino al 2018.

Dalla Puglia... a Sulbiate

La religiosa nacque ad Andria, in Puglia, nel 1932.

"All’età di 18 anni sentì forte la chiamata del Signore e decise di fare il suo ingresso nella congregazione delle suore del Sacro Cuore - ha sottolineato la madre superiora, suor Eliana Stucchi - Il 21 maggio del 1953 venne inviata ad Arcore, prima come assistente, poi tirocinante, poi ancora come insegnante e per diversi anni come responsabile e animatrice della comunità".

Durante la settimana suor Raffaella insegnava ai piccoli che frequentavano il glorioso asilo che, ricordiamo, ha chiuso i battenti da qualche anno. Mentre nel fine settimana prestava servizio sia nella parrocchia di Sant’Eustorgio, sia alla «Regina del Santo Rosario».

Dal 1997 a Colnago

Nel 1997 la religiosa venne trasferita nella comunità di Colnago dove rimase fino al 2018, per 21 anni, continuando il servizio nelle attività della parrocchia e accompagnando le attività della scuola dell’infanzia San Luigi. Alla notizia della sua scomparsa i vertici della scuola colnaghese hanno voluto ricordare l’ex insegnante con un post pubblicato sul loro profilo Facebook.

"L'amore incondizionato per i bambini, la tua guida sicura, il non sottrarti a qualsiasi situazione, il tuo sguardo severo ma dolce allo stesso tempo, l'attenzione verso gli altri, la cura di voler fare sempre le cose per bene - si legge sul profilo Facebook della scuola dell’infanzia - Lasci un ricordo indelebile in tutti quelli che negli anni ti hanno incontrato alla Scuola dell'Infanzia... ciao suor Raffaella".

Il ricordo delle sue consorelle

Le esequie sono state celebrate lunedì della scorsa settimana nella chiesa di Sant’Antonino di Sulbiate.

"Ha amato tanto le parrocchie in cui ha vissuto, in particolare quella di Arcore e di Colnago; lì ha visto la realizzazione del desiderio di donazione, lì ha sentito di rispondere all’amore del Signore e di riuscire a ridonarlo ai fratelli, lì ha incontrato volti e incrociato storie, mettendo passione in ciò che ha fatto e vissuto - si legge nel messaggio letto in chiesa dalla madre superiora - E insieme a questa caratteristica del mettere passione in ciò che ha vissuto mi piace ricordare che il nome che è stato dato a suor Raffaella nel giorno della sua Professione religiosa e che ha portato per molti anni (prima di riprendere quello del suo battesimo) è suor Teofana. Un nome forse d’altri tempi, certo oggi non di moda ma bello nel suo significato: letteralmente significa infatti “manifestazione di Dio”. Ognuno di noi, in realtà, ogni cristiano è chiamato ad essere manifestazione di Dio, a mostrare con la propria vita, con le proprie azioni il volto di Dio, proprio come ha cercato di fare suor Raffaella".

