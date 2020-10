Adolescente precipita nel vuoto: è grave

Dramma pochi minuti fa a Carate dove un adolescente è precipitato da una abitazione, finendo nell’area dei box dopo un volo di una decina di metri.

Momenti di grandi apprensione

L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 da un condominio di via Cristoforo Colombo. Qui un quindicenne è stato trovato nell’area dei box del condominio dopo essere precipitato da un appartamento. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto, oltre a un’ambulanza e l’elisoccorso, sono giunti anche i Carabinieri della stazione cittadina. I soccorritori hanno prestato le prime cure all’adolescente direttamente sul posto, prima del trasporto d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso: il ragazzo è vivo, ma in gravi condizioni. Nel frattempo i Carabinieri hanno avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

TORNA ALLA HOME PAGE