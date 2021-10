Adolescente trasportato in elisoccorso dopo un incidente

Sinistro

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.25 in via monsignor Caccia Dominioni. Secondo le prime sommarie informazioni appurate finora, un ragazzino di 12 anni è stato investito, cadendo poi violentemente a terra. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono sopraggiunti un'ambulanza e l'elisoccorso, oltre alla Polizia Locale di Cornate d'Adda. Il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto, poi si è scelto di caricare il 12enne sull'elisoccorso e di trasportarlo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo