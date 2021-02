Adotta un’aiuola che fa del bene

Adotta un’aiuola, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Triuggio.

Adotta un’aiuola

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro Cicardi, al fine di favorire il miglioramento della gestione del verde pubblico e coinvolgere la cittadinanza intende affidare in adozione, a tempo determinato per la durata di tre anni, la gestione delle aree di verde pubblico ad enti e società, associazioni di persone, fondazioni, cooperative sociali, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini. Le aree verdi oggetto di “affidamento” sono le aree di proprietà comunale sistemate a verde pubblico, individuate con delibera di Giunta comunale n. 16 del 11 febbraio 2021.

La domanda

Chi fosse interessato può presentare domanda entro il 15 luglio 2021 (scarica istanza di affidamento), cui seguirà sottoscrizione di una apposita convenzione (scarica lo schema di convenzione). Gli affidamenti saranno fatti in ragione dei seguenti criteri: secondo l’ordine cronologico in cui pervengono le domande, fatte salve le aree già assegnate, a qualsiasi titolo, e per le quali il titolo permane; nel caso che per la stessa area vengano presentate più richieste di affidamento, e non vi sia possibilità di accordo per una gestione congiunta, l’Amministrazione comunale procederà alla scelta del nominativo, valutando la maggior vicinanza nella residenza del privato all’area verde. Nel caso di ulteriore sussistenza di condizioni di parità si provvederà con il sorteggio.

Il valore aggiunto

La proposta ha anche un ulteriore valore aggiunto, dal momento che l’impegno individuale del singolo cittadino verrà moralmente premiato: per ogni aiuola adottata, il Comune infatti provvederà a destinare risorse finalizzate ad un preciso progetto sociale. Per ogni aiuola adottata è previsto anche il posizionamento di un logo di riconoscimento che indicherà la partecipazione all’iniziativa. Sul sito del Comune è possibile trovare il modulo avviso, la cartina delle aree verdi, il modello di presentazione della domanda e lo schema della convenzione.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate a partire da martedì 23 febbraio 2021.