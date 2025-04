Aeb-A2A, la Corte dei Conti nomina un perito

Ordinanza della Corte dei Conti: affidata una consulenza tecnica d’ufficio per stabilire se l’aggregazione industriale fra Aeb e A2A ha comportato un danno al Comune di Seregno e agli altri soci dell’azienda.

La Corte dei Conti nomina un Ctu

La decisione della Corte dei Conti nel procedimento a carico del sindaco Alberto Rossi, dell’assessore Giuseppe Borgonovo e dell’ex presidente di Aeb, Loredana Bracchitta, citati in giudizio dalla Procura regionale per un presunto danno al valore della partecipazione pubblica, quantificata in 54 milioni di euro e spiccioli, a seguito delle "nozze" industriali.

Il perito del Tribunale di Napoli

L’incarico di Ctu è stato affidato al professor Francesco Capalbo, iscritto all’albo dei periti del Tribunale di Napoli. Il 3 giugno è fissata l’udienza per l’assunzione dell’incarico e il giuramento. Da quella data il professionista avrà a disposizione sei mesi per preparare una relazione da sottoporre all'attenzione della magistratura contabile, chiamata a esprimersi sul presunto danno a carico dei Comuni soci di Aeb come sostiene il pm contabile, Francesco Foggia.

All'esame i conferimenti e il concambio

Il perito dovrà accertare "se siano ragionevoli" le valutazioni dei rami aziendali conferiti da A2A in Aeb (A2A Illuminazione pubblica e Unareti) e se il metodo di valutazione sia stato simmetrico fra le due aziende multiutility che hanno concluso l’operazione. Inoltre se il rapporto di concambio azionario possa essere considerato congruo.

