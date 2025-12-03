Agenti della Polizia Locale soccorrono uomo in ipotermia

E’ stato soccorso mentre si trovava riverso sul marciapiede in stato di ipotermia. Fortunatamente grazie al tempestivo intervento degli agenti di Polizia locale di Cesano Maderno è stato trasportato in ospedale dove ha ricevuto le cure del caso, senza riportare conseguenze.

Soccorso in stato di ipotermia dagli agenti della Polizia locale

Il fatto nei giorni scorsi quando, all’una di notte, due agenti della Polizia Locale di Cesano, di ritorno dal servizio svolto in Consiglio Comunale, transitando in via Volta hanno notato la presenza di una persona riversa sul marciapiede.

Immediatamente sono scattate le operazioni di messa in sicurezza dell’area e i due agenti hanno prestato i primi soccorsi alla persona che giaceva a terra in stato di grave ipotermia (la temperatura al momento dell’intervento era di -3°C), non rispondendo agli stimoli vocali e fisici, tanto da far temere per la sua sopravvivenza.

Solo dopo alcuni tentativi il soggetto ha manifestato segni di reazione con movimenti minimi, ma non è riuscito a prestare la minima collaborazione, non potendo parlare a causa del profondo torpore dovuto all’ ipotermia.

Gli Agenti della Polizia Locale guidata dal Comandante Gabriele Caimi, mentre attivavano i soccorsi sanitari, hanno provveduto a coprire e proteggere il soggetto con una coperta isotermica d’emergenza in dotazione alle pattuglie.

La persona, nata nel 1998 e senza fissa dimora, è stata successivamente soccorsa sul posto dalla Croce Bianca di Seveso e trasportata al pronto soccorso di Desio in codice verde, per le cure del caso.

Alle fasi di assistenza e soccorso ha collaborato il Segretario Generale dell’Ente, Giampaolo Zarcone, anche lui di ritorno dal Consiglio Comunale.