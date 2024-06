Agenti di Limbiate recuperano auto rubata, era stata usata per commettere furti. Concluse le indagini, la Polizia Locale ha riconsegnato la vettura al proprietario, nel bagagliaio c'erano attrezzi da scasso

Un'auto parcheggiata da troppo tempo nello stesso punto ha insospettito la Polizia Locale di Limbiate che ha avviato le indagini scoprendo che la vettura non solo era stata rubata ma anche utilizzato per commettere alcuni furti in abitazione. Nel bagagliaio infatti sono stati trovati diversi attrezzi da scasso.

Rintracciato il proprietario

La brillante indagine degli agenti del comando di piazza V Giornate ha permesso di riconsegnare il veicolo, una Volkswagen Golf, al legittimo proprietario, residente nel Comasco, che aveva subito il furto nel novembre 2023.

Le indagini sull'auto parcheggiata in via Stradivari

Il 19 giugno, durante un servizio di pattugliamento del territorio per controllare il rispetto del divieto per pulizia strade, la pattuglia notava un'autovettura parcheggiata in via Stradivari, al Villaggio Brollo, nonostante il divieto di sosta dalle 9 alle 11 nella giornata di mercoledì.

Il veicolo rubato a Olgiate Comasco nel 2023

A seguito di una prima verifica, gli agenti hanno accertato che il proprietario del veicolo è residente a Cirimido. Pertanto, in considerazione anche di un tesserino di medico esposto sul lunotto anteriore, venivano effettuate ulteriori ricerche dalle quali è emerso che la Volkswagen Golf era stata rubata nel novembre dell'anno scorso a Olgiate Comasco. Dopo aver contattato il proprietario, la Polizia Locale gli ha riconsegnato la vettura.

Gli attrezzi da scasso nel bagagliaio

Quanto alla presenza di oggetti da scasso nel bagagliaio dell'auto, il proprietari ha raccontato agli agenti che il suo veicolo, dopo essere stato rubato, era in uso a bande dedite a furti in abitazione e le Forze dell'Ordine del posto erano sulle loro tracce da quest'inverno. Infatti, erano stati segnalati numerosi furti alle villette di tutta la zona dell'Olgiatese e limitrofi.