Agenti eroi salvano la vita a una 59enne colpita da malore. E' successo a Bellusco, dove una donna è stata colpita da uno scompenso glicemico mentre si trovava sola in casa. Decisivo l'intervento di due agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est.

Attimi di paura

Ancora pochi minuti e per lei non ci sarebbe stato più nulla da fare. Colpa di uno scompenso glicemico che, con tutta probabilità, le sarebbe costato la vita. Momenti di terrore venerdì mattina in Corte dei Frati, dove una donna di 59 anni è stata tratta in salvo dal provvidenziale intervento di due agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est, protagonisti di un gesto eroico.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando la donna, che vive da sola ed è seguita dai Servizi sociali di Bellusco, non si è presentata per andare a eseguire alcune terapie di routine in ospedale. La 59enne non ha risposto nemmeno alle sollecitazioni dell’assistente sociale del Comune di Bellusco, giunto all’appartamento della donna. Quest’ultimo, accortosi delle chiavi inserite nella toppa, ha immediatamente chiamato i soccorsi, pensando al peggio.

Provvidenziale intervento

Sul posto è quindi accorsa un’ambulanza e un’auto della Polizia locale del corpo Brianza Est. Dopo aver chiamato a gran voce la donna, i due agenti hanno sentito un rantolo provenire dall’interno dell’abitazione. Senza aspettare l’arrivo dei Vigili del fuoco i due hanno forzato le finestre dell’appartamento con un piede di porco, precipitandosi all’interno della casa. Qui hanno trovato la 59enne distesa a letto, alle prese con uno scompenso glicemico che avrebbe potuto sicuramente costarle la vita. La donna, infatti, non era riuscita ad assumere i suoi farmaci e rischiava seriamente di perdere la vita.

