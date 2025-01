Aggredì il vicino con la mazza da baseball: incapace di intendere e volere

È stato giudicato incapace di intendere e volere il 16enne di Cesano Maderno che lo scorso settembre aveva colpito più volte alla testa con una mazza da baseball in metallo, nei garage condominiali di via Friuli, un 60enne suo vicino di casa.

Aggredì il vicino con la mazza da baseball

Durante l’indagine condotta dall’autorità giudiziaria minorile, secondo quanto confermato dal suo avvocato, Pasquale Pantano, sarebbero emerse “patologie psichiatriche” e il ragazzo oggi è ricoverato in ospedale per le cure del caso. L’inizio del processo nei suoi confronti è fissato per il prossimo 6 febbraio. L'accusa è di tentato omicidio ma gli esiti della perizia potrebbero con larga probabilità indirizzare il giudizio.

L'aggressione lo scorso settembre

La sera del 24 settembre scorso l’adolescente, studente di un istituto cittadino, ha impugnato una mazza da baseball che era nel garage familiare e ha aggredito un imprenditore 60enne, sceso in quel momento nel corsello dei box condominiali. Un'aggressione frutto del caso. Un attacco estremamente violento, registrato dai microfoni di un impianto di videosorveglianza privato, che riproducono in un audio l’impressionante sequenza. Secondo quanto appreso, l’uomo starebbe recuperando in modo sorprendente, vista la gravità delle sue condizioni rilevate dai medici in seguito al fatto.