Aggredisce i carabinieri, arrestato 35enne. I militari sono intervenuti domenica notte per una lite condominiale ma si sono imbattuti nel bovisiano, già noto per spaccio e per la latitanza in Spagna

Non solo traffico di sostanze stupefacenti ed evasione, ora dovrà rispondere anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Si allunga la sfilza di accuse a carico di un 35enne residente a Bovisio Masciago che ad agosto dell’anno scorso era stato rintracciato in Spagna. Era sscappato dall’Italia mente scontava gli arresti domiciliari in attesa del processo a suo carico per essere stato trovato in possesso di un chilo di marijuana.

Intervento per una lite condominiale

La notte di domenica 28 giugno, alle 2,30 i Carabinieri della stazione di Varedo insieme ai colleghi dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Desio sono accorsi in un palazzo per placare una lite condominiale. Qui si sono imbattuti nel 35enne che ha opposto resistenza alle Forze dell’Ordine.

I militari hanno fatto fatica ad immobilizzarlo

Mentre gli uomini dell’Arma cercavano di immobilizzarlo, il bovisiano, dimenandosi, ha anche rotto alcune suppellettili presenti in casa. E’ stato quindi tratto in arresto. Ieri mattina, lunedì, il 35enne si è presentato al processo telematico, al termine del quale il giudice ha convalidato l’arresto.

