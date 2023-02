Aggredisce i passanti con un coccio di bottiglia: arrestato

Coccio di bottiglia in mano, si è scagliato contro i passanti, farfugliando frasi sconnesse e ferendone uno al viso. Momenti di paura, ieri, domenica 19 febbraio, nei pressi di un distributore di benzina di Cesano Maderno, dove un egiziano classe 2000, senza fissa dimora, ha seminato il panico.

Aggredisce i passanti con un coccio di bottiglia

Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato il peggio: arrestato e processato per direttissima questa mattina, lunedì, in Tribunale a Monza, dove ha dato in escandescenza, il 22enne è stato tradotto al carcere.

Ferito al volto un 45enne

Erano le 22.30 circa di domenica quando un uomo ha chiesto l’intervento dei Carabinieri segnalando di essere appena scappato a un’aggressione nei pressi del distributore di benzina di via Trento, poco dopo essersi fermato a fare rifornimento. Rifugiatosi subito in auto, è riuscito a scappare e a dare l’allarme. Mentre i militari si precipitavano a Cassina Savina, il 22enne ha preso di mira un altro uomo, un residente della zona, classe 1977, a passeggio con il cane, riuscendo a ferirlo al volto e alle labbra.

Ristretto in carcere a Monza

All’arrivo dei Carabinieri il cesanese si era rifugiato in casa, lì nei paraggi, per iniziare a farsi medicare la ferita. Ricoverato poco dopo in Pronto soccorso, è stato visitato e medicato dal personale ospedaliero e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Bloccato e arrestato per lesioni personali gravi, il 22enne egiziano è stato, come detto, processato e ristretto in carcere a Monza. Determinante, per la decisione della misura cautelare, il comportamento tenuto in Tribunale.