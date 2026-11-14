La vittima è una 25enne, l'uomo l'ha colpita al volto, le ha strappato ciocche di capelli e poi tappato con forza la bocca per impedirle di chiedere aiuto.

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Una disperata richiesta d’aiuto al 112 ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Varedo di interrompere una brutale aggressione domestica e arrestare in flagranza un 27enne salvadoregno, domiciliato a Bovisio Masciago, gravemente indiziato di lesioni personali aggravate.

Grave aggressione a Bovisio Masciago, arrestato un 27enne

Localizzata rapidamente la chiamata, i militari hanno raggiunto l’abitazione della coppia, trovando in camera da letto la vittima, una connazionale di 25 anni in stato di gravidanza, in forte stato di agitazione, insieme al compagno. Secondo la ricostruzione, al culmine di una lite per futili motivi l’uomo l’avrebbe colpita al volto, strappandole ciocche di capelli e tappandole con forza la bocca per impedirle di chiedere aiuto.

La convivente trasportata al Niguarda, attivato il Codice Rosso

Soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Niguarda di Milano, la giovane è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. La Procura di Monza ha immediatamente attivato le tutele del “Codice Rosso”. Dopo la notte passata nelle camere di sicurezza della Compagnia di Desio e l’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo l’allontanamento con divieto di dimora a Bovisio Masciago, il divieto di avvicinamento a meno di mille metri dalla vittima e il braccialetto elettronico.