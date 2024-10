Aggredisce la fidanzata e dà false generalità, denunciato un 48enne

Aggredisce la fidanzata e dà false generalità ai Carabinieri, denunciato un 48enne.

L'aggressione è avvenuta in strada

Nel pomeriggio di giovedì, 10 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Seveso hanno deferito in stato di libertà un 48enne italiano, residente a Brusaporto (Bergamo). L'uomo dovrà rispondere di maltrattamenti nei confronti della compagna e per aver fornito false generalità ai militari che sono stati chiamati a intervenire in via Roma a Lazzate, a seguito di una segnalazione per una lite in corso in strada.

Nei mesi scorsi altri episodi di violenza mai denunciati

Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri hanno identificato la coppia coinvolta e ricostruito l’accaduto. Il 48enne, per futili motivi, ha aggredito la fidanzata, residente a Cesano Maderno, e, nel tentativo di sviare le indagini, ha fornito false generalità, presentandosi come una persona estranea ai fatti. In seguito alla testimonianza della donna è emerso che altri episodi di violenza si sono verificati più volte nei mesi scorsi, ma la vittima non ha mai sporto denuncia.

Attivata la procedura del "Codice rosso"

L’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale di Monza è stata prontamente informata ed è stata attivata la procedura del “Codice rosso”. Alla donna, di conseguenza, sono state fornite assistenza e indicazioni per l’accesso ai centri antiviolenza locali. L’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.