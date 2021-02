Aggredisce la fidanzata poi si allontana. Accorsi ambulanza e Carabinieri, la ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Desio.

Aggredisce la fidanzata poi si allontana

Momenti di tensione in una corte del centro storico di Bovisio Masciago. Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto è emerso che al culmine di un litigio tra due fidanzati, lui avrebbe aggredito la ragazza e poi si sarebbe allontanato.

Accorsi ambulanza e Carabinieri

Poco dopo le 12,30 di oggi, mercoledì 3 febbraio, in via Marconi sono accorse tre auto dei Carabinieri, ambulanza e auto medica. La giovane, secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, è una 21enne: soccorsa dai sanitari della Misericordia di Arese, dopo le prime medicazioni sul posto, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde.

Le ricerche nei paraggi

Lui invece, al momento dell’arrivo delle Forze dell’ordine e dei sanitari si era allontanato a piedi dall’abitazione. I Carabinieri, dopo aver raccolto alcune testimonianze sul posto, hanno iniziato a cercarlo nei paraggi.