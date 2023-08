Aggredisce un uomo per rapinarlo: rintracciato a arrestato. E' successo a Nova Milanese.

Aggredisce un uomo per rapinarlo: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Desio mercoledì mattina hanno arrestato l’autore di una rapina ai danni di un 55enne residente a Nova Milanese. L’uomo è stato aggredito e malmenato in strada, in centro, da uno sconosciuto, che gli ha sottratto collana, bracciale e telefonino.

Prontamente intervenuta, la pattuglia dei militari ha setacciato la zona e ha rintracciato il responsabile della rapina poco lontano dal luogo dell’aggressione. Si tratta di un 24enne, di nazionalità rumena, residente a Desio, noto alle Forze dell’ordine.

In Tribunale la convalida dell'arresto

Il novese vittima dell'aggressione a mani nude è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio, da cui è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni per le contusioni e le ferite riportate.

Durante il processo con rito per direttissima di ieri, giovedì, in Tribunale a Monza, il pubblico ministero ha convalidato l’arresto e il 24enne desiano è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.