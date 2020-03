Aggredisce una donna arrestato per violenza sessuale. Un marocchino di 28 anni fermato a Limbiate, potrebbe essere l’autore di altri episodi a Desio e Lissone

Ha avvicinato la sua “vittima” venerdì sera in via Turati, a Limbiate. La donna, una 49enne residente in città, si trovava davanti a un bar con la saracinesca abbassata. Probabilmente stava aspettando qualcuno, invece è arrivato il 28enne che ha cercato di attirare la sua attenzione con una banale scusa, chiedendole una sigaretta.

E’ riuscito a palpeggiarla

La limbiatese non ha avuto neanche il tempo di rispondere, lui l’aveva già assalita cercando di abbracciarla, di baciarla in bocca e palpeggiandola. Lei ha provato a divincolarsi, ha urlato e finalmente è riuscita a divincolarsi e a scappare. Mentre si allontanava per chiamare i carabinieri, lui avrebbe iniziato a toccarsi

I carabinieri hanno rintracciato lo straniero

In soccorso della 49enne sono accorse più pattuglie dei Carabinieri. La malcapitata ha fornito ai militari una descrizione dell’aggressore e poco dopo è stato rintracciato e portato in caserma il 28enne. Irregolare in Italia e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per violenza sessuale e condotto nel carcere di San Vittore in attesa di giudizio

Potrebbe essere l’autore di altre aggressioni

La posizione dello straniero potrebbe però aggravarsi. I Carabinieri della Compagnia di Desio stanno svolgendo ulteriori indagini per capire se è lui l’autore di altre aggressioni avvenute nelle scorse settimane a Desio e Lissone. Le donne sarebbero state avvicinate alla fermata dell’autobus o mentre camminavano per strada da un uomo la cui descrizione è simile a quella del giovane arrestato a Limbiate