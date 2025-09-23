La Polizia di Stato di Como, nella notte tra sabato e domenica, ha arrestato per lesioni personali, resistenza, minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale, un 18enne cittadino italiano di origini nord africane, residente a Cantù, denunciando inoltre, per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, altri quattro soggetti, tutti cittadini italiani ma di origini nord africane: una 18enne residente a Lipomo, un 24enne tunisino residente a Cantù, un 17enne marocchino residente a Carate Brianza ed un 18enne marocchino residente a Cantù.

Tutti, sia l’arrestato che i quattro denunciati, hanno a loro carico diversi precedenti di polizia per svariati reati.

Aggrediscono un agente di Polizia, un arresto e quattro denunce

Intorno alle 4.00 di domenica mattina, durante il servizio di controllo del territorio, una volante transitando in Viale Roosevelt, ha notato due soggetti che si aggiravano a petto nudo brandendo delle bottiglie di vetro che tenevano in mano.

All’atto di procedere al controllo di polizia i due alla vista della volante si sono dati alla fuga scappando in direzioni diverse, durante il breve inseguimento a piedi un terzo individuo – identificato poi per il 18enne arrestato – ha deliberatamente aggredito e trascinato a terra uno dei poliziotti, permettendo all’amico di proseguire nella fuga dal luogo.

Immediatamente, con l’arrivo sul posto di altre volanti e di pattuglie di Carabinieri e Polizia Locale, il 18enne è stato messo in sicurezza, nonostante il sopraggiungere di ulteriori 4 soggetti hanno reso molto difficoltose le operazioni degli agenti.

I quattro hanno iniziato ad inveire contro i poliziotti, prendendo a calci l’autovettura di servizio ed impedendo agli agenti di posizionare il 18enne arrestato all’interno dell’auto, che nel frattempo dava in escandescenza sferrando testate al vetro interno della cellula di sicurezza.

Portati tutti in Questura e identificati, i quattro sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, mentre il 18enne trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del direttissimo che si terrà questa mattina alle 11.30.

Le posizioni dei 4 soggetti denunciati è già oggetto di valutazione della Divisone Polizia Anticrimine di Como, che stilerà per loro una nutrita ed probante relazione tecnica, per i provvedimenti amministrativi di prevenzione.

L’agente aggredito ha riportato ferite giudicate guaribili con 14 giorni di prognosi.