Aggrediscono violentemente un 15enne per rubargli il borsello, presi due ragazzi

E' successo in centro. Gli operatori, anche grazie al sistema di videosorveglianza, hanno individuato i due presunti responsabili e li hanno deferiti al Tribunale dei minori.

Hanno aggredito un 15enne di Lentate sul Seveso per tentare di rubargli il borsello, due ragazzi sono stati deferiti dalla Polizia Locale di Seregno.

Due ragazzi deferiti al Tribunale dei minori

Il presidio di sicurezza del Centro Storico nelle serate estive del giovedì ha consentito alla Polizia Locale di fermare e deferire al Tribunale per i Minorenni di Milano due ragazzi con l’accusa di tentata rapina in concorso e lesioni personali. E' accaduto nella serata di giovedì scorso, poco dopo la mezzanotte. Un uomo si è avvicinato agli agenti in servizio di presidio nel Centro, riferendo che il figlio, poco prima, lo aveva contattato telefonicamente per comunicargli di essere stato aggredito violentemente da un gruppo di ragazzi, che avevano anche tentato di rapinargli il borsello.

Hanno aggredito violentemente un 15enne

Gli agenti hanno subito invitato l’uomo a far avvicinare il figlio per poter raccogliere direttamente la sua testimonianza. Dopo circa dieci minuti, nei pressi di piazza Concordia, il ragazzo, un quindicenne residente a Lentate sul Seveso, ha raggiunto la pattuglia della Polizia Locale, mostrando evidenti segni dell’aggressione subita. Il minore ha quindi raccontato nei dettagli quanto accaduto, fornendo una descrizione precisa dei presunti autori della tentata rapina.

La Polizia Locale ha individuato i due presunti aggressori

Gli agenti, senza perdere tempo, hanno avviato una ricerca serrata della zona, avvalendosi anche delle immagini di videosorveglianza. I due sospettati sono stati intercettati poco dopo nei pressi della via Garibaldi. Alla vista della pattuglia, i giovani hanno tentato una rocambolesca fuga a piedi, ma grazie alla sinergia con una pattuglia e del personale della vigilanza privata in servizio, coordinati dal vicecomandante Alberto Dibiase, sono stati fermati e condotti in Comando per l’identificazione e tutti gli accertamenti del caso.

Le telecamere hanno confermato l'aggressione

Nel corso delle attività in Comando, gli operatori hanno avuto modo di visionare con più attenzione i filmati dell’aggressione ripresi dal sistema di videosorveglianza cittadino: le immagini hanno confermato la dinamica denunciata. Le registrazioni, ora acquisite agli atti, rappresentano uno strumento investigativo di straordinaria utilità, frutto dell’implementazione in corso del sistema di telecamere sul territorio comunale, che garantisce un occhio vigile su porzioni sempre più ampie della città. Un supporto fondamentale per le forze di polizia impegnate quotidianamente nella tutela dell’ordine pubblico. Dopo le procedure, i ragazzi sono stati riaffidati ai genitori.

