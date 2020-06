Aggredita da due pitbull a Seveso, 38enne in ospedale

Aggredita da due pitbull mentre stava passeggiando in strada con il suo cagnolino a Seveso, è finita in ospedale in codice giallo una 38enne di Meda.

Aggredita da due pitbull in via Vignazzola

L’episodio è successo domenica 28 giugno 2020 intorno alle 16.15 in via Vignazzola. In base a quanto ricostruito, due cani pitbull liberi dal guinzaglio e senza museruola, di proprietà di una sevesina 47enne, hanno aggredito un cane volpino e la proprietaria, una cittadina medese 38enne.

38enne ferita alla mano

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Lentate sul Seveso. La donna, che ha riportato una ferita lacero contusa alla mano sinistra, dopo le prime cure è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio. La prognosi è di dieci giorni. Il suo volpino, invece, non ha riportato alcuna ferita.

La proprietaria dei cani verrà denunciata per lesioni personali e malgoverno di animali

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i Carabinieri di Lentate sul Seveso, titolari delle indagini. La proprietaria dei pitbull verrà denunciata per lesioni personali e malgoverno di animali.

TORNA ALLA HOME