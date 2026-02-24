Aggredito da un pitbull al parco urbano

Lite tra cani al parco urbano di Giussano: ferito alla mano un 70enne che ha «salvato» il suo beagle dalle fauci di un pitbull che era senza guinzaglio.

Ferito alla mano

La mano è ancora dolorante nonostante siano passati diversi giorni e porti ancora i segni dell’aggressione: un 70enne di Giussano è rimasto coinvolto poco prima che venisse chiudesse la pista di pattinaggio, di un’ aggressione da parte di un grosso pitbull.

Il giussanese era a spasso con il suo cagnolino di piccola taglia, un beagle, quando si è imbattuto con il pitbull che girava senza guinzaglio nel parco urbano di via Cavour.

La lite tra cani

Il pitbull era stato lasciato libero dalla sua padrona, poco distante dal suo animale, che non è riuscita a trattenerlo e fermarlo, tanto che alla vista del beagle gli è saltato addosso violentemente.

Il proprietario spaventato, vendendo la scena, è subito intervenuto, nel tentativo di separare i due cani e salvare il suo beagle, ma nel mentre il pitbull l’ha aggredito alla mano, ferendolo.

Subito dopo – da quanto è stato raccontato – la donna con il suo cane sono scappati via, dileguandosi.

Il 70 enne, che vive vicino al parco, ferito e dolorante è rientrato a casa per farsi medicare.

Subito dopo si è rivolto ai vigili e poi ai carabinieri per denunciare quanto successo.

La paura dei cittadini

A distanza di giorni da quel fatto, ha ancora la mano gonfia e soprattutto è ancora molto spaventato per quanto successo. Come lui, altri cittadini che sono soliti spesso portare il proprio cane a spasso nel parco.