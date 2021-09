Un anziano di 86 anni è stato soccorso nella mattinata di oggi, martedì 7 settembre, a Lentate sul Seveso dopo essere stato aggredito dal cane di proprietà della figlia.

Aggredito dal cane della figlia, 86enne finisce in ospedale

Erano circa le nove quando i militari della locale stazione sono intervenuti all'interno di un terreno recintato sito in via Amendola in quanto il proprietario, un pensionato di 86 anni residente a Desio, dopo essersi recato sul posto per dare da magiare agli animali da cortile e ai tre cani collocati proprio all'interno del terreno, era stato aggredito da uno di essi, un "Bulldog Americano" del peso di 60 chili e di proprietà della figlia.

Il malcapitato, prontamente soccorso dalla moglie convivente, è stato soccorso dall'ambulanza e poi trasportato in codice giallo presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Desio per le cure del caso. L’Arma di Lentate che è intervenuta e che procede sul caso, interesserà l’Ats veterinaria per gli accertamenti di competenza.

