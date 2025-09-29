Aggredito in via Bainsizza, 21enne in ospedale. Il giovane sarebbe stato colpito con un corpo contundente. Indagano i Carabinieri

Giovane aggredito

Aggressione nel cuore della notte in via Bainsizza a Limbiate, un giovane di 21 anni è finito al Pronto soccorso per le ferite provocate da un corpo contundente.

Indagini in corso

E’ ancora tutta da ricostruire la dinamica del grave episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una via del centro cittadino: un’accesa lite tra alcune persone è sfociata in colluttazione e poco dopo la 1,30 sono state chiamate le Forze dell’Ordine. Sono accorse in codice rosso l’ambulanza della Croce rossa di Varedo insieme all’auto medica e ai Carabinieri della Compagnia di Desio.

Un 21enne in ospedale

Ad avere la peggio è stato il 21enne, straniero, il quale ha subito un’aggressione con un corpo contundente non meglio identificato. Dopo le prime cure sul posto è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo e non corre pericolo di vita. Intanto i Carabinieri stanno procedendo con le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare l’autore del gesto violento.