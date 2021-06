Aggredito perché gay scrive al senatore Zan. Il racconto del bovisiano Alessio Moranda, 34 anni: "Il mio vicino di casa mi ha preso a pugni e schiaffi"

"Sono stato aggredito dal mio vicino con pugni e schiaffi perché sono gay". Questa la versione dei fatti raccontata dal 34enne Alessio Moranda, riguardo all’episodio avvenuto sabato 22 maggio in un condominio di via Tolmino, a Bovisio Masciago. Dopo l’accaduto il bovisiano ha scritto al parlamentare Alessandro Zan che ha proposto il disegno di legge contro l’omofobia: "Io e il mio compagno siamo una famiglia normale".

Dopo gli inusulti le botte

Adesso è intenzionato a sporgere querela nei confronti del vicino. "Tutto è iniziato con provocazioni durante le riunioni condominiali, fino a gesti ed epiteti volgari" ha raccontato il 34enne che non si era mai sentito minacciato prima di quel giorno: "Mi stavo recando al lavoro con il mio partner e lui ci ha aggrediti verbalmente appena fuori dal cancello del condominio - ha raccontato - Mi ha detto “Tua madre non doveva metterti al mondo” e “Devi morire”. Poi è venuto contro di me e mi ha dato alcuni pugni e schiaffi, finché non si è intromesso anche il mio compagno».

La lettera al parlamentare

Dopo l'episodio, il bovisiano ha deciso di scrivere al senatore Zan: "Vorrei che si potesse far capire magari anche tramite questa brutta avventura quanta violenza si nasconde nella quotidianità e quante volte si viene ostacolati dalle proprie paure. Adesso, infatti, io ho anche paura di uscire di casa. Serve una legge che ci tuteli"

