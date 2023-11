Aggredito sulla porta di casa e rapinato

Gli sono piombati alle spalle sul pianerottolo di casa, spintonandolo all’interno dell’appartamento e minacciandolo pare anche con un coltello.

Vittima dell'aggressione un 73enne

Momenti di terrore all’inizio della scorsa settimana per un 73enne di Agrate rimasto in balìa di un paio di malviventi che lo hanno costretto a consegnare gli oggetti preziosi che aveva in casa e anche la tessera del bancomat.

E’ accaduto nella centralissima via Matteotti. Al rientro a casa, in un condominio, l’uomo ha trovato ad attenderlo sul pianerottolo due uomini che, pare impugnando un coltello, lo hanno costretto ad aprire l’abitazione e a farli entrare.

Spintonato e costretto a consegnare i preziosi che aveva in casa

Per essere ancora più convincenti hanno anche colpito e spintonato l’uomo che è finito a terra riportando alcune contusioni. Sotto la minaccia dei due, il 73enne non ha potuto fare altro che consegnare i preziosi che aveva in casa. I malviventi hanno preteso che fornisse loro anche la tessera bancomat.

Portato in ospedale

Arraffato il bottino, hanno lasciato il 73enne sotto shock e ferito. E’ stato lui stesso a dare l’allarme. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale dove i medici hanno riscontrato alcune ferite, non gravi e lo hanno poi dimesso con alcuni giorni di prognosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione cittadina.