Aggressione a Concorezzo, intervengono i Carabinieri.

Aggressione a Concorezzo

E’ successo intorno alle 8.15 di oggi, domenica 17 gennaio 2021, in via Libertà. In base a quanto riportato dall’Azienda regionale emergenza urgenza, una donna di 27 anni è stata aggredita.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

Sul posto si sono portati i Carabinieri di Monza e i soccorritori della Croce Bianca di Brugherio, allertati in codice verde. Fortunatamente le condizioni della giovane aggredita non hanno richiesto il trasporto in ospedale. Accertamenti in corso sull’episodio.

