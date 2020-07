Aggressione a Monza: ferito gravemente un 40enne SIRENE DI NOTTE

Notte movimentata per i soccorritori brianzoli. Sono stati diversi gli interventi di soccorso effettuati nelle ultime ore, tra Monza, Carate, Brugherio e Seregno. Il più grave a Monza per un’aggressione.

Aggressione a Monza: ferito gravemente un 40enne

L’intervento di soccorso più grave è avvenuto poco dopo mezzanotte in via Enrico da Monza. Come riportato dal’Agenzia regionale emergenza urgenza i volontari della Croce Rossa sono intervenuti insieme ai Carabinieri per un evento violento classificato da Areu come aggressione. Ferito, gravemente, un 40enne trasportato al San Gerardo in codice rosso.

Caduta per un 21enne

All’una e trenta a Seregno un secondo intervento, in via Odescalchi, per la caduta di un 21enne. Il giovane è stato soccorso dai volontari dell’Avis Meda: fortunatamente le sue condizioni sono apparse subito buone ma è stato necessario il trasporto in ospedale a Desio per accertamenti.

Evento violento a Brugherio

Pochi minuti dopo invece i volontari della Croce rossa di Brugherio sono intervenuti in città, più precisamente in via Turati, per un’altra aggressione ai danni di un 38enne. Anche in questo caso sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i Carabinieri del Gruppo Compagnie di Monza. L’intervento si è concluso in posto, senza effettuare alcun trasporto in ospedale.

Due intossicazioni etiliche

Infine segnaliamo due soccorsi per intossicazioni etiliche, a Carate e Nova Milanese, che hanno visto coinvolti rispettivamente un 21enne e un 56enne. Entrambi sono finiti in ospedale, uno a Carate e l’altro a Paderno, in codice verde.

