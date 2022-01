Aggressione a Saronno, muore un 55enne di Cesano Maderno

Indagini in corso

Inizialmente si era pensato a un malore ma poco prima di perdere conoscenza l'uomo ha parlato di un'aggressione. Che cos'è successo sabato pomeriggio?

I Carabinieri stanno conducendo le indagini per il decesso di Francesco Costa, 55enne di Cesano Maderno. L'uomo era stato vittima di un'aggressione, rivelatasi mortale, sabato pomeriggio.

Aggressione mortale a Saronno

L'allarme e l'intervento dei sanitari, partita da via Varese sabato pomeriggio, era stata per un malore. Dopo il ricovero all’ospedale di Legnano, però, la diagnosi era stata di grave emorragia cerebrale che, come poi riferito dalla vittima prima di perdere conoscenza, era stata causata da un'aggressione. Da parte di chi, però, Francesco Costa non ha fatto in tempo a dirlo.

Indagini in corso, pochi elementi

La comunicazione era subito stata trasmessa ai carabinieri della Compagnia di Saronno, che avevano immediatamente avviato accertamenti e indagini per cercare di ricostruire i fatti di quel pomeriggio e che avevano portato al decesso dell'uomo.

Diverse le persone sentite dagli inquirenti, in particolare i gestori di alcune attività commerciali presenti nei pressi del luogo dov'erano intervenuti i soccorsi, ma al momento pare che nessuno abbia direttamente assistito all’aggressione. Trattandosi di una zona non immediatamente centrale e non coperta da immagini di videosorveglianza pubbliche o private, non sono stati recuperati elementi utili alle indagini.

L’attenzione dei Carabinieri si concentra dunque sulla rete di contatti dell’uomo e sulle frequentazioni degli ultimi periodi, l’ipotesi è che si possa essere trattato di una lite al culmine di dissidi preesistenti con soggetti al momento ignoti.