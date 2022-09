Aggressione a Seregno, infortunio a Trezzo: sirene di notte

Una nottata abbastanza tranquilla quella appena trascorsa per i soccorritori del 118. Tra gli interventi da segnalare sul territorio brianzolo ci sono un'aggressione a Seregno e un infortunio a Trezzo sull'Adda.

Aggressione a Seregno

Poco dopo la 1.30 in via Montello a Seregno una 42enne è stata aggredita. Soccorsa dai sanitari di Seregno Soccorso, è stata portata in ospedale in codice giallo. Sono gli in corso gli accertamenti del caso per fare luce sulla dinamica.

Infortunio a Trezzo

Intorno alle 2.15 i soccorritori sono invece stati chiamati a intervenire a Trezzo sull'Adda, in un locale in via Mazzini, per un ragazzo di 20 anni che si sarebbe fatto male, fortunatamente in modo non serio. Il 20enne è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate.